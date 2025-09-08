Milei convocó de urgencia a su Gabinete tras la dura derrota en Buenos Aires.

Tras el resultado adverso en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei ha convocado una reunión de Gabinete para este lunes en la Casa Rosada. La derrota de su espacio político, La Libertad Avanza, frente al peronismo, que obtuvo más del 47% de los votos, ha impulsado una revisión de la estrategia de cara a los comicios nacionales de octubre.

Desde el búnker en La Plata, el mandatario reconoció el traspié electoral y aseguró que se asumirán los errores cometidos. No obstante, fue enfático en afirmar que no se modificará el rumbo económico y político de su gestión, haciendo referencia al programa de ajuste fiscal, desregulación y combate a la inseguridad. “El rumbo por el cual fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, declaró, al tiempo que prometió acelerar las reformas impulsadas por su Gobierno.

El resultado en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza quedó relegada a más de trece puntos del ganador, ha generado tensiones internas dentro del Gabinete y reactivado las disputas entre los principales asesores y ministros. La estrategia de centrar la campaña en la figura presidencial terminó en un resultado más adverso de lo previsto, lo que ha expuesto nuevas fracturas en la interna gubernamental.

En este contexto, se espera que la reunión de Gabinete sirva para redefinir las tácticas de campaña y analizar posibles cambios ministeriales, así como acuerdos con sectores opositores para garantizar la gobernabilidad. A pesar del revés, el Gobierno sostiene que este resultado representa un piso desde el cual se trabajará de cara a las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.