Javier Milei tuvo una intensa agenda en Mar del Plata que combinó espectáculo, actividad política y contacto con el público. El Presidente subió al escenario del teatro Roxy como invitado especial del show encabezado por Fátima Florez, su expareja, y luego se presentó como orador en una nueva edición de La Derecha Fest, un encuentro organizado por sectores de La Libertad Avanza.

La participación teatral se dio en el cierre de una mini gira de Florez por la ciudad. Milei primero siguió la función desde la platea, acompañado por su hermana Karina Milei y la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, y sobre el final se sumó al espectáculo. En escena interpretó su versión de “El rock del gato”, ante una sala colmada que lo recibió con aplausos y cánticos de apoyo.

Mientras el Presidente actuaba en el interior del teatro, en las inmediaciones del Roxy se concentraron seguidores y manifestantes. A pocos metros se escucharon cánticos a favor y en contra de su figura, lo que motivó un fuerte operativo de seguridad con cortes de calles y presencia policial para garantizar su salida.

La visita a Mar del Plata formó parte del denominado “tour de la gratitud”, con buena recepción en distintos puntos de la ciudad. El martes, Milei recorrió la empresa Lucciano’s, ubicada en el Parque Industrial General Savio, donde saludó a trabajadores, se tomó fotografías y recibió muestras de apoyo. Luego regresó al teatro para ensayar su participación musical antes de la función nocturna.

Tras su paso por el Roxy, el mandatario se trasladó hacia la zona sur de la ciudad para cerrar su estadía con un discurso en La Derecha Fest, un encuentro presentado por sus organizadores como una “cumbre anti-zurda”. Allí participaron referentes de La Libertad Avanza y dirigentes afines, con intervenciones políticas y mensajes de respaldo al Gobierno.

La presencia presidencial también generó expresiones de rechazo. En distintos puntos de la ciudad hubo protestas de jubilados y manifestantes con carteles y consignas críticas. En las cercanías del teatro, incluso, fue demorado un joven que intentó golpear el vehículo de la comitiva presidencial.

Entre aplausos, cánticos, música y reclamos, Milei cerró su paso por Mar del Plata con una agenda que combinó exposición pública, actividad partidaria y un fuerte despliegue de seguridad.