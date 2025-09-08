El presidente Javier Milei se expresó públicamente tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por 13 puntos según los primeros resultados. Desde el búnker de LLA, el mandatario reconoció que se trató de un “revés electoral” y destacó la eficiencia del aparato peronista en la provincia.

“Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, afirmó Milei, y agregó: “Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente. Esto iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”.

El mandatario aseguró que se realizará un análisis profundo de los datos para corregir errores de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre. “Empezaremos a trabajar de cara a estas elecciones y eso dará lugar a una autocrítica profunda donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir”, señaló.

A pesar del resultado adverso, Milei garantizó que no cambiará el rumbo de su gestión: “No se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, mantener el esquema cambiario, redoblar esfuerzos en desregulación y mejorar la política de Capital Humano”.

En su mensaje final, el jefe de Estado recalcó la continuidad de su proyecto político: “No estamos dispuestos a entregar nuestro modelo que sacó a 12 millones de la pobreza. Como decía Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar. Nosotros vamos a continuar con las ideas de la libertad porque vamos a hacer la Argentina grande nuevamente” cerró el mandatario nacional.