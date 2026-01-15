El presidente Javier Milei confirmó que viajará a Mar del Plata para participar el próximo 27 de enero en la nueva edición del “Derecha Fest”, un encuentro promovido por sectores libertarios que se presenta como “el evento más antizurdo del país”. La noticia fue compartida por el mandatario en su cuenta de X, donde escribió “¡Nos vemos en Mar del Plata! ¡Viva la libertad, carajo!”.

El evento, que desembarca este verano en la costa atlántica, es promocionado por los organizadores como una reunión de militantes, referentes y adherentes de ideas de derecha y libertarias, con feria del libro, música y la participación de oradores destacados del espacio. Hasta el momento, no se han detallado todos los nombres, aunque los organizadores anticiparon diversas actividades culturales y de debate.

La participación de Milei en el Derecha Fest marca uno de los primeros actos políticos y culturales de su agenda de verano en el territorio bonaerense y se enmarca en una estrategia de recorridas que impulsa La Libertad Avanza con vistas a fortalecer su posicionamiento territorial de cara a 2027.

Este evento ya tuvo ediciones previas en otras provincias, donde el mandatario compartió escenario con figuras afines al movimiento y dio discursos vinculados a sus políticas y visión ideológica, reforzando la idea de consolidar una “batalla cultural” frente a sectores opositores.

Organizadores y referentes de la derecha libertaria destacaron que en Mar del Plata se espera una importante concurrencia de asistentes durante el verano, posicionando al encuentro no solo como un acto político, sino también como un espacio de interacción y debate para simpatizantes y militantes.

La confirmación de la presencia presidencial llega en un momento clave de la agenda política nacional, con la intención de ordenar nombres y estrategias de cara a futuras contiendas electorales, mientras el oficialismo sigue con actividades previstas también en otras regiones del país.