Milei recibió el Honoris Causa en Israel y reafirmó su apoyo contra Irán

En el marco de su agenda oficial por Medio Oriente, el presidente Javier Milei recibió este lunes el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan de Israel. Durante el acto, que contó con una fuerte carga simbólica y religiosa, el mandatario aprovechó para ratificar su alineamiento geopolítico incondicional con el Estado de Israel y los Estados Unidos en el contexto del conflicto bélico con Irán.

El jefe de Estado estuvo acompañado por una comitiva reducida pero de máxima confianza, integrada por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el embajador Axel Wahnish. Ante un auditorio colmado, Milei se definió como un "verdadero amigo de Israel" y centró su discurso en la relación entre los valores espirituales y el éxito de las naciones.

Un fuerte posicionamiento geopolítico

En uno de los tramos más contundentes de su alocución, el mandatario nacional se refirió a la seguridad internacional y la guerra. Milei sostuvo que la defensa de la vida es el pilar de su gestión y advirtió sobre los peligros de la falta de valores comunes en el tablero mundial. En ese sentido, lanzó una frase que marcó el pulso de la jornada: "Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar".

Bajo esta premisa, el Presidente reafirmó su apoyo total a las acciones de Israel y Estados Unidos frente a las amenazas externas, posicionando a la Argentina en un lugar de clara alianza estratégica con ambas potencias frente a la influencia de Irán.

Fe, economía y prosperidad

El discurso también tuvo profundas referencias teológicas vinculadas a la tradición hebrea y el libro del Génesis. Milei explicó que, para él, si el ser humano actúa de acuerdo con las leyes de Dios, el resultado es la creación de un paraíso terrenal. Aseguró que cuando la vida espiritual vibra en la misma sintonía que la vida material, las sociedades prosperan de manera inevitable.

Por el contrario, el mandatario señaló que el rechazo a los valores judeocristianos conduce directamente a la miseria. Para Milei, esta relación no es una simple intuición o metáfora, sino una "ley tan rigurosa como cualquier ley económica", comparándola con la exactitud de una operación matemática básica.

El orden moral por encima del Estado

Para finalizar, el Presidente defendió el orden moral establecido por la divinidad, aclarando que estos preceptos existieron mucho antes que cualquier Estado o mercado. Según sus palabras, la dotación divina es el único sistema que permite que el hombre trabaje, innove y genere tecnología dentro de sus condiciones actuales. Con un tono desafiante, concluyó advirtiendo que "el que no quiera oír, que se haga cargo de las consecuencias", cerrando así una visita de alto impacto institucional en territorio israelí.