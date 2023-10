El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se reunió este jueves con empresarios en Mar del Plata. En el marco de esta reunión fue polémico con algunos dichos, sobre todo con lo que respecta a la cotización del dólar y los saltos que está teniendo en los últimos días. “Cuando más alto esté, es más fácil dolarizar”, dijo. “Para nosotros, eliminar el Banco Central es una política inamovible”, agregó en el evento organizado por Juan Nápoli, sueño de Banco de Valores y candidato a senador por su espacio.

Milei hizo un repaso histórico y presente de la situación económica con tecnicismos y fuertes críticas al déficit fiscal. “Estamos ante lo que puede ser la peor crisis de la historia argentina. Estamos debajo de la mitad de la tabla y tenemos 40% de pobres. Millones de argentinos no tienen para comer. Las ideas del socialismo nos están hundiendo hace 107 años, desde Yrigoyen“, aseguró Javier Milei.

“Si no resolvemos el Banco Central, la hiper está a la vuelta de la esquina”, dijo. “Hay que sacarle el juguete a los políticos. Soy el único que puede hacerlo”, agregó.

Entre los empresarios que estuvieron presentes, se vio a Bettina Bulgheroni, Gabriel Martino, Marcos Pereda Born (vice de la SRA y presidente del Cicyp), Anna Cohen (Cohen), Patricio Supervielle (Supervielle), Miguel Arrigoni (First), Sebastián Bagó (Bagó), Martín Cabrales (Cabrales) y Ariel Sbdar (Cocos Capital), Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond) y Daniel Funes de Rioja (UIA). Buena parte de ellos hizo “doblete”: escucharon a Bullrich en IDEA y luego recorrieron unas 20 cuadras hasta Furia (el lugar del encuentro). Llegaron para escuchar el cierre del libertario.

Milei llegó acompañado por su hermana Karina -a quien se vio sentada junto a Bettina Bulgheroni- y Marcela Pagano, candidata a diputadas de LLA. También estuvo Carolina Píparo, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires de LLA. “Ya lo tiene a tres puntos al soviético, estamos a punto de hacer el take over”, dijo Milei en referencia a Axel Kicillof.

Sobre el final, mientras se iba raudo -no se quedó luego de terminar su charla de media hora- tuvo un cruce con Martino, a quien le reclamó “vos sos de Larreta”. Efectivamente, el expresidente del HSBC estuvo entre los equipos técnicos del jefe de gobierno porteño. El gesto que vio buena parte de los presentes no cayó bien. “Fue innecesario, a cuenta de nada. Te quedás pensando cómo actuará como presidente en un caso así y es inevitable pensar en listas negras”, resumió un CEO. “Menem no lo hubiera hecho, todo lo contrario. Le hubiera dado la bienvenida con un abrazo”, reflexionó otro empresario.