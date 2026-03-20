La cadena china Miniso confirmó su llegada a la Argentina con un plan de inversión de US$50 millones y la apertura de 100 locales en los próximos cinco años, en lo que representa una de las apuestas más fuertes del retail internacional en el país.

El desembarco incluirá la generación de entre 800 y 1000 puestos de trabajo y un despliegue progresivo en las principales ciudades, con locales en calles comerciales, shoppings y aeropuertos. La primera tienda abrirá a fines de abril en la peatonal Florida, en pleno microcentro porteño.

La marca, fundada en 2013 en Guangzhou, se caracteriza por su estética “estilo japonés” y una oferta de productos accesibles que incluye artículos para el hogar, tecnología, papelería, cosmética y juguetes. Actualmente cuenta con más de 7700 tiendas en 112 países y una base de más de 1000 millones de clientes a nivel global.

El plan local contempla también la apertura de una tienda insignia en el shopping DOT Baires durante mayo, con una superficie de aproximadamente 500 metros cuadrados, como parte de una estrategia que combina alto tránsito y experiencia de compra.

El atractivo de la firma radica en su combinación de diseño, precios competitivos y fuerte presencia de productos vinculados a la cultura pop y el entretenimiento, con licencias como Disney, Marvel o Sanrio, lo que la convierte en un fenómeno especialmente popular entre los jóvenes.

La llegada de la compañía se suma a una tendencia de desembarco de marcas internacionales en la Argentina, en un contexto donde el consumo masivo y el retail buscan reactivarse con nuevas propuestas comerciales y experiencias de compra adaptadas a las tendencias globales.