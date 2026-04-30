El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, salió a respaldar la decisión de Fabián Martín de no asumir su banca como diputado nacional y continuar en la gestión provincial. Además, habló de su gestión y criticó a intendentes peronistas que vienen reclamando más recursos y advierten dificultades para afrontar compromisos como el pago de aguinaldos.

Para el jefe comunal, la determinación del vicegobernador fue correcta en el contexto político actual. “San Juan necesitaba que en ese contexto no asumiera la banca Fabián. No hay que subestimar al electorado: un sector nos acompañó y otro no, pero considero que es una decisión acertada”, sostuvo en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Miodowsky vinculó esa postura con el funcionamiento del Ejecutivo provincial y el rol que cumple el vicegobernador en la construcción política. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con el gobernador Marcelo Orrego. “Trabajan muy bien el gobernador y el vice juntos logrando leyes que, sin Fabián, no sé si se podrían haber conseguido”.

Además, puso en valor características personales de Martín que, según su mirada, resultan clave para la gestión. “Valoro en Fabián el poder de escucha y la tranquilidad para dar soluciones. En eso necesitas buscar consenso, y claramente no es para cualquiera”, remarcó.

Desde ese punto, el intendente trasladó el eje hacia la discusión por los recursos municipales, en medio de planteos de algunos intendentes del PJ que alertaron sobre un escenario financiero complejo. Sin mencionarlos directamente, marcó diferencias con ese posicionamiento.

“Siempre uno quiere que lleguen más recursos, eso es claro. Ahora, si hay una baja de recaudación a nivel nacional, lo que va a bajar es la recaudación provincial y por consiguiente la municipal también. Todo va en base a la coparticipación”, explicó.

Para Miodowsky, el contexto económico obliga a tomar decisiones de administración más estrictas. “Nosotros hicimos el ajuste correspondiente y ese ahorro es considerable”. Además, dijo que “hoy son tiempos difíciles, nadie escapa a eso. Si no tomamos el toro por las astas y queremos seguir despilfarrando, es difícil”, planteó.

En ese marco, dejó un mensaje implícito hacia otros jefes comunales, en medio del debate por la sostenibilidad de las finanzas municipales. Insistió en que la clave no pasa únicamente por el nivel de ingresos, sino por la capacidad de gestión.

“La clave está en la capacidad de gestión y en el orden de las cuentas públicas”, concluyó, marcando así su postura frente a los reclamos que emergen desde sectores del peronismo.

Textuales

Sergio Miodowsky / Intendente de Rivadavia