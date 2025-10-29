El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Esta edición especial destaca la emblemática jugada del segundo gol de Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, considerado por muchos como el mejor gol en la historia de los mundiales.

La moneda posee un valor facial simbólico de 10 pesos y en su anverso exhibe la imagen de una pelota de fútbol, representando la pasión por el deporte. En el reverso, se ilustra con línea punteada el recorrido que hizo Maradona para anotar aquel icónico gol, un hito que en 2026 cumplirá 40 años.

Esta no es la primera vez que el BCRA participa en programas de monedas conmemorativas relacionadas con la Copa del Mundo. Anteriormente, emitió monedas para los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El Banco Central pondrá a la venta 2.500 ejemplares de esta moneda de plata, con un precio de 235.000 pesos. Los interesados podrán adquirirlas a través de un formulario disponible en la página web oficial del BCRA.

Además, existe una versión de la moneda en oro con un valor facial simbólico de 25 pesos. Sin embargo, esta edición no estará disponible para el público en Argentina y solo se ofrecerá en el exterior.

El Mundial 2026 se realizará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México, y esta moneda conmemorativa rinde homenaje a uno de los momentos más significativos del fútbol argentino, reafirmando la pasión nacional por el deporte y la figura histórica de Maradona.