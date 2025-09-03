Economía > Actualización
Anses confirmó el monto de la prestación por desempleo para septiembre 2025
POR REDACCIÓN
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó el monto oficial de la prestación por desempleo para septiembre de 2025, que se actualizó con un aumento del 1,9% tras incorporar la inflación registrada en julio. Esta ayuda económica está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos, con el propósito de mitigar el impacto económico mientras encuentran un nuevo empleo.
Esta prestación beneficia a empleados bajo la Ley de Contrato de Trabajo 24.013 que fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas. Además, abarca a trabajadores de la construcción incluidos en el Régimen Nacional de la Construcción, Ley N° 25.371.
Para acceder a este apoyo, los trabajadores deben cumplir ciertos requisitos según su situación laboral:
Trabajadores permanentes: haber aportado al menos seis meses en los últimos tres años previos al despido o finalización del contrato.Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año antes del cese laboral.Trabajadores de construcción: contar con al menos ocho meses de aportes en los últimos dos años anteriores al despido o finalización de la obra.
El monto de la prestación varía según los años trabajados y los ingresos obtenidos en los últimos tres años. El valor mínimo establecido es de $161.000, mientras que el máximo alcanza los $322.000. Además, los beneficiarios mayores de 45 años reciben el pago durante seis meses adicionales.
Respecto a las fechas de cobro en septiembre 2025, existen dos planes de pago:
Plan 1: los beneficiarios reciben el pago según la terminación del DNI en las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Plan 2: el pago se realiza desde el 3 de septiembre y continuará hasta el 20 de octubre para todos los beneficiarios sin importar la terminación del DNI.
