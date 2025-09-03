La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó el monto oficial de la prestación por desempleo para septiembre de 2025, que se actualizó con un aumento del 1,9% tras incorporar la inflación registrada en julio. Esta ayuda económica está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos, con el propósito de mitigar el impacto económico mientras encuentran un nuevo empleo.

Esta prestación beneficia a empleados bajo la Ley de Contrato de Trabajo 24.013 que fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas. Además, abarca a trabajadores de la construcción incluidos en el Régimen Nacional de la Construcción, Ley N° 25.371.

Para acceder a este apoyo, los trabajadores deben cumplir ciertos requisitos según su situación laboral:

Trabajadores permanentes: haber aportado al menos seis meses en los últimos tres años previos al despido o finalización del contrato.Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año antes del cese laboral.Trabajadores de construcción: contar con al menos ocho meses de aportes en los últimos dos años anteriores al despido o finalización de la obra.

El monto de la prestación varía según los años trabajados y los ingresos obtenidos en los últimos tres años. El valor mínimo establecido es de $161.000, mientras que el máximo alcanza los $322.000. Además, los beneficiarios mayores de 45 años reciben el pago durante seis meses adicionales.

Respecto a las fechas de cobro en septiembre 2025, existen dos planes de pago:

Plan 1: los beneficiarios reciben el pago según la terminación del DNI en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Plan 2: el pago se realiza desde el 3 de septiembre y continuará hasta el 20 de octubre para todos los beneficiarios sin importar la terminación del DNI.