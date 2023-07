Se llamaba Alexander Scafide. Tenía amigos con los que compartía buenos momentos, un amor y las preocupaciones propias de un joven de 19 años. La vida transcurría, hasta que en la madrugada de este sábado, encontró la muerte tras chocar en una calle en un barrio de Rivadavia. A horas de su deceso, se multiplican los mensajes de dolor por su inesperada partida.

De acuerdo a lo que se puede ver en las redes Alexis, este joven tenía un nutrido grupo de amigos. Jóvenes con los que compartía momentos de diversión, partidos de truco y charlas. Hasta se animaron a hacer un video con bailes y risas durante una partida de cartas.

Además, el muchacho compartía la vida con una joven de nombre Abril quien publicó un sentido mensaje en sus redes. Hoy me levanté con la noticia de tu partida, y me duele tanto saber a ya no vas a estar para mí, ni para tu mamá ni familiares. Vuela alto amor de mi vida. Te voy a amar y querer y siempre vas a ser el amor de mi vida", escribió la muchacha.

Una de las amigas del joven aseguro: "La verdad que todavía no caigo por qué a vos bello. Sos todo un angelito hermoso siempre te tendré en mí, corazón gracias por pasar hermosos momentos a mi lado", aseguró Camii.

"Me dejaste el corazón hecho mrd negro, no lo puedo creer, eras una persona increíble, te voy a extrañar amigo", escribió sentido Agus.

La tragedia

Mientras los mensajes de dolor se multiplican, ya está avanzada la investigación para determinar cómo murió Alexander. De acuerdo a informes oficiales, el siniestro ocurrió a las 1.57 horas de este sábado en el cruce de calles Victoria y Brasil, en el Barrio Bancario, en Rivadavia.

Por esta zona circulaba una camioneta marca Toyota Hilux SW4 que era conducida por un joven de 25 años de apellido Oñas y una motocicleta marca Zanella 110 guiada por Alexander Scafide. Tras el choque la ambulancia trasladó al motociclista hasta el Hospital Rawson. El joven entró al hospital muy herido y a las 2.50, se produjo su deceso.

En cuánto a la mecánica del siniestro, las autoridades informaron que un testigo que viajaba como acompañante en la camioneta, relató que el rodado de menor porte circulaba de sur a norte por calle Victoria, mientras que la camioneta iba de oeste a este por calle Brasil.