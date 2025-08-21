Ante el alerta de viento Zonda emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la Provincia, el Ministerio de Educación informó que se suspende la actividad escolar para la tarde de este jueves 21 de agosto.

La suspensión de clases alcanza a los turnos tarde, vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades de la provincia.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).

La evolución de las condiciones climáticas se sigue atentamente y de cambiar la situación se informará por medios oficiales.

UNSJ

Los Institutos Preuniversitarios, Escuela de Comercio, Colegio Central Universitario y Escuela Industrial suspenden actividades en turno siesta y tarde académicas, administrativas y demás en atención al Alerta Meteorológico de hoy emitido por el SMN y Dirección de Protección Civil

Suspensión en la Católica