El Gobierno de la Provincia de San Juan ya se encuentra realizando "todo lo previo" para la Fiesta de la Primavera 2025. El evento, que celebra el Día del Estudiante, se organiza en un trabajo en conjunto con el "Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, el cual el año pasado hicieron un gran aporte con la parte no solo cultural, a través de artistas, también con la parte de deporte, haciendo actividades al aire libre para contener a los chicos y que pasen una jornada agradable".

El ministro de Desarrollo Humano, Carlos Platero, confirmó que la celebración tendrá lugar en el mismo escenario que el año anterior. "Vamos a realizarlo en el mismo lugar que se realizó el año pasado, cerca del monumento al deporte, en donde hay un espacio amplio, donde se puede poner un buen escenario, con una buena iluminación".

Respecto al aspecto musical, el foco estará puesto por completo en los artistas de la provincia. Al ser consultado sobre la posibilidad de incluir figuras nacionales, Platero fue claro: "Estamos pensando todo en artistas provinciales, digamos que la nación y la provincia, económicamente, sabemos la crisis que hay, entonces no podemos hacer gastos superfluos". La estrategia apunta a "revalorizar su accionar, lo que ellos hacen, el canto" y por ello "vamos a utilizarlos a ellos". Si bien aclaró que "no cierro ninguno", enfatizó que "lo que estamos hablando son todos artistas provinciales".

El evento busca replicar el éxito de la edición 2024, que combinó recitales con una feria de emprendedores y food trucks.