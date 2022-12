La ansiedad por la gran final del Mundial de Qatar 2022 que protagonizará la Selección Argentina ante Francia causa mucha ansiedad entre los hinchas. Sin embargo, quien revolucionó las redes sociales durante las últimas horas fue el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, a través de una vieja imagen suya en la Difunta Correa. En la foto se puede observar al presidente de la AFA subiendo de rodillas en el santuario, pero una patente generó una gran ilusión en todos.

Según las fuentes consultadas, la imagen es de abril del año 2017 y forma parte de una promesa que Tapia le cumplió a la santa popular sanjuanina después de llegar a ocupar el sillón del edificio de Viamonte, el más importante del fútbol argentino. En aquella oportunidad, acompañado de algunos dirigentes sanjuaninos, Tapia subió de rodillas las escaleras hacia el santuario para cumplir con su promesa.

“Cuando ‘Chiqui’ se candidateó en Caucete para ser presidente de AFA, quedamos en ir a la Difunta Correa y él prometió subir de rodillas. Después, por distintas problemáticas que se habían presentado, yo sabía ir hasta allá por pedido suyo”, comentó Nacif Farías, quien se desempeña como presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol.

Sin embargo, la imagen que causó tanto furor en las redes sociales a días de que se juegue la final de la Copa del Mundo fue por el particular detalle de una patente que está colocado en el paraje de la Difunta Correa. “M181290”, se puede observar en la placa metálica que captó la atención de todos. Es que si bien el número “1812” coincide con la fecha del duelo contra Francia, hubo quienes imaginaron más allá con cada una de las cifras de la patente y se imaginaron un gol de Lionel Messi a los 90 minutos del partido. Es decir, “M” de Messi, “1812” por la fecha del partido y “90”, haciendo una analogía con que el 10 argentino marque el gol de la victoria en la agonía del partido.

Esta es la patente que ilusiona a todos los argentinos. Imagen de archivo.

Cabe recordar que si bien desde hace muchos años ha existido una conexión entre el deporte y la Difunta Correa, esta creció en el último tiempo por los logros que consiguió la Selección Argentina, bajo el mandato de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la AFA. El actual mandamás del fútbol argentino no solo visitó el santuario con las Copas América y la Finalissima, sino que dejó como muestra de agradecimiento al menos dos camisetas argentinas que están exhibidas en el museo del paraje.

¿Creer o reventar? Los hinchas se ilusionan hasta con el Diego y una perlita de Scaloni

La fecha que aparece detrás de Maradona ilusiona al pueblo argentino. Imagen de archivo.

A tan solo unos días de la final de la Copa del Mundo, los hinchas argentinos se aferran a cualquier rito que permita cumplir el sueño de ser campeones del mundo. Ahora se viralizó una vieja entrevista a Diego Maradona en un programa de Alejandro Fantino, en el que se observa en la escenografía la fecha del 18 de diciembre (el día previsto para la final de Qatar 2022) y el zócalo dice: "Nuestro regalo de fin de año".

En aquel programa de Mar de Fondo, emitido por TyC Sports, Diego irrumpió en escena al enterarse de que el entrevistado ese día era su amigo Ariel Ortega y fue una de las notas más recordadas del astro difunto. La emisión es del año 2004, cuando el ídolo se había repuesto de uno de sus tantos problemas de salud.

Por otro lado, un recuerdo de Scaloni como jugador de juvenil de la Selección Argentina alimentó más la ilusión de los hinchas albicelestes. El entrenador nacional tiene un antecedente y es positivo, ya que derrotó en su carrera a Francia, pero como jugador en el Sub 20, en la final del Torneo Esperanza de Toulon, en 1998. También Walter Samuel, ayudante del cuerpo técnico de la Albiceleste, celebró en el campo de juego, compartiendo la defensa con el actual DT del seleccionado mayor.

Scaloni jugó como volante por derecha, mientras que uno de sus ayudantes en el cuerpo técnico, Samuel, lo hizo en su habitual puesto de segundo marcador central. El 23 de mayo de 1998 se dio la última consagración del seleccionado juvenil argentino en esa gran cita en Francia, actualmente rebautizado Torneo Maurice Revello.

Aquella tarde, el equipo dirigido por José Pekerman contó con la presencia de Scaloni con la camiseta número 18, el mismo número de día de diciembre en el que se disputará la final del Mundial de Qatar 2022. Ahora el DT pretende superar a los franceses nada menos que en la final, para lograr el tercer título nacional en una Copa del Mundo de mayores, tras Argentina 1978 y México 1986.

El antecedente de Argentina campeona en un Mundial de Qatar juvenil

En 1995 la Selección Juvenil Sub 20 participó en el décimo Campeonato Mundial que se desarrolló en Qatar, coronándose Campeona. El equipo fue dirigido por José Néstor Pekerman y la final se disputó frente a Brasil. La Selección Argentina resultó triunfadora por 2 a 0, con goles de Biagini y Guerrero. El equipo dirigido por el profe Pekerman, ganó el segundo Campeonato Mundial Sub 20, siendo que el primer título lo había obtenido la Selección de 1979. La otra similitud es que el campeón perdió un partido en el Grupo C (Argentina 0 - 1 Portugal) y ganó la final ante el defensor del título del año 1993. Mientras que en esta oportunidad el equipo de Scaloni perdió su primer partido ante Arabia Saudita y deberá jugar la final ante el último campeón, Francia. ¿Creer o reventar?