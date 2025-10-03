La Selección argentina Sub 20 disputará este sábado un duelo clave ante Italia por la última fecha del Grupo D en el Mundial de Chile. El encuentro se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso desde las 20 (hora argentina), con arbitraje del costarricense Keylor Herrera y transmisión de DSports y Telefe.

El equipo dirigido por Diego Placente llega en gran forma: debutó con un triunfo 3-1 frente a Cuba y luego goleó 4-1 a Australia, asegurando de manera anticipada su pase a los octavos de final. La gran figura del plantel es el delantero Alejo Sarco, autor de tres goles en dos partidos, que lo ubican como máximo artillero del torneo junto al estadounidense Benjamín Cremaschi.

De cara al cruce con los italianos, Placente podría preservar a algunos titulares pensando en la próxima fase. La Albiceleste solo necesita un empate para terminar primera en el grupo, lo que le daría una ubicación favorable en el cuadro de octavos de final.

Italia, en tanto, tuvo un camino más irregular. Ganó en el debut 1-0 a Australia, pero en su segunda presentación dejó escapar una ventaja de 2-0 ante Cuba y terminó igualando 2-2. El equipo europeo, dirigido por Carmine Nunziata, busca mejorar su imagen y dar el golpe ante el favorito del grupo.

Argentina, máxima ganadora histórica de los Mundiales Sub 20, intentará volver a ser protagonista en una competencia en la que lleva 18 años sin alcanzar las semifinales ni levantar el trofeo.

Probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.