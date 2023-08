La Selección Argentina no pudo superar a Corea por la llave de octavos de final, perdió en tie break 3-2 (17-25, 25-21, 25-20, 17-25 y 15-9) y quedó afuera de la pelea por el Mundial masculino U19 de vóley que se disputa en San Juan. La albiceleste largó bien en el Estadio Aldo Cantoni, pero no pudo sostenerlo en el segundo y tercer set, se levantó en el cuarto, pero en el quinto no tuvo la tranquilidad necesaria para vencer a los asiáticos.

Con la derrota, la tercera de manera consecutiva, su participación continúa. Pero ahora por la otra llave buscando terminar en la novena posición. Para lo cual este miércoles se medirá ante Japón, desde las 21 en el Cantoni. Mientras que los ocho seleccionados que siguen se cruzarán de la siguiente manera: Estados Unidos –Bulgaria, Francia –Egipto, Irán –Bélgica e Italia –Corea.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El partido que dejó afuera a Argentina, largó con la albiceleste tomando distancia de Corea. Ampliado cada vez más la luz con el buen armado de Lucas Astegiano, que reemplazó al sanjuanino Juan Sánchez, y el goleo de Fausto López hasta que se lesionó y debió dejar la cancha. Fausto Díaz empezó a meter sus golpes y la albiceleste se encaminó cómodamente quedarse con el set inicial por 25-17.

El segundo parcial lo largó preciso con el saque y buscando no dejar entrar a Corea con el triple bloqueo. Así fue de intenso y parejo sin sacarse diferencias. Sobresalió el ataque del sanjuanino Mateo Gómez para empezar a sumar en su cuenta personal, ante un equipo asiático que nunca se fue de partido y no le dio lugar al seleccionado de Blanco para dispararse en el marcador. El quiebre fue en la recta final, con la tapa coreana sobre el ex UVT Gómez para separarse por dos tantos (23-21). Y llevárselo con un ataque por el centro y un error no forzado de la nacional para el 25-21 y el partido 1-1.

En el tercer set la defensa de la Selección Argentina devolvió varios ataques de Corea, pegó por la paralela. Aunque no jugó con comodidad y no utilizó el centro, haciendo más fácil el bloqueo de los visitantes y más arriesgado el golpe en la red de la albiceleste, que no metió todas las pelota que atacó. Cedió puntos con errores propios y recuperando peso por el centro acortó distancia para quedar a tiro de Corea (16-17). Aunque no resistió en el desenlace y Argentina lo perdió 25-20.

En el cuarto, obligada a salir a jugar sin especular, Argentina tuvo otra determinación en el set y rápidamente pasó a ganarlo (7-3). Molini se hizo grande por el centro con sus “tapas” y el 12-6 lo ratificó. El sanjuanino Gómez aportó. Díaz “clavó” un punto de saque y el camino se liberó para el 25-17 y estirar la definición a cinco sets.

Publicidad

En el tie break Corea largó mejor, sacó tres de distancia rápidamente y eso llevó a muchos errores argentinos consecutivos para quedar abajo por 8-1. Lo que provocó la reacción nacional que achicó (9-5). Pero que no alcanzó con Corea que lo cerró 15-9 y dejó afuera a la Argentina de la lucha por el título mundial en San Juan.

Cruces de cuartos de final