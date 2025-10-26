La reciente jornada electoral que definió la renovación de bancas en la Legislatura provincial trajo consigo la reafirmación de las estructuras de poder local, siendo Rawson, uno de los departamentos con mayor peso en el padrón, un escenario clave. Tras la finalización del escrutinio provisorio, el intendente Carlos Munisaga celebró la victoria de su espacio, Fuerza San Juan, que se impuso con un sólido 36% de los sufragios. Este resultado no solo consolida al peronismo como la principal fuerza en el distrito, sino que posiciona a Munisaga como el referente político más fuerte de la zona sur.

El triunfo de Fuerza San Juan se dio en una contienda marcada por una importante participación ciudadana, que acudió a las urnas para elegir a sus representantes bajo el novedoso sistema de Boleta Única Papel. La lista de candidatos a diputados nacionales, encabezada por Cristian Andino, fue la más votada en el departamento que Munisaga conduce, un dato que subraya el respaldo de los rawsinos al proyecto de continuidad política que representa el justicialismo en la provincia.

Publicidad

La dinámica de la elección también permitió medir con precisión la fortaleza de las fuerzas opositoras en Rawson. En un claro segundo lugar, y con un avance significativo respecto a comicios anteriores, se ubicó La Libertad Avanza (LLA). El espacio, que llevó a Abel Chiconi a la cabeza de su lista, capturó un contundente 27% de los votos. Esta performance ratifica la consolidación de LLA como la principal fuerza opositora en el distrito, superando a la alianza tradicional y demostrando la penetración de las propuestas libertarias en el electorado Rawson.

Por su parte, el Frente Por San Juan (FPJS), referenciado en el orreguismo y con Fabián Martín encabezando la nómina, se ubicó en el tercer escalón. La alianza opositora obtuvo un 24% de la adhesión electoral, quedando a tres puntos de distancia del segundo lugar. Este resultado obliga al FPJS a una reevaluación de su estrategia en el departamento, buscando la manera de canalizar el voto de descontento de manera más efectiva para las futuras confrontaciones.

Publicidad

De esta manera, Rawson ratifica su fidelidad al proyecto de Fuerza San Juan. La victoria no es solo un número para el peronismo, sino un espaldarazo directo al liderazgo de Carlos Munisaga, consolidándolo como una figura central y uno de los pilares ineludibles del panorama político sanjuanino. Los resultados, con una polarización marcada entre el oficialismo y la irrupción de LLA, dibujan un nuevo mapa de poder a ser analizado en profundidad.