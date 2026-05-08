En medio del reordenamiento interno del peronismo de San Juan y cuando todavía falta para el próximo calendario electoral, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, dejó una de las definiciones más claras hasta ahora sobre el escenario político rumbo al 2027. El jefe comunal no solo habló de la necesidad de reconstruir al PJ provincial, sino que además reconoció que pretende ocupar “un papel protagónico” dentro de ese proceso.

Las declaraciones que brindó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, llegaron en un contexto donde distintos sectores del peronismo comenzaron a debatir cómo reorganizarse tras la derrota electoral de 2023 y en medio de las discusiones sobre los mecanismos para elegir futuros candidatos.

Munisaga planteó que el principal desafío del justicialismo es volver a convertirse en una alternativa competitiva para los sanjuaninos. “Hay que hacer lo importante, que es levantar al peronismo como una alternativa para recuperar la confianza de los sanjuaninos”, sostuvo.

En ese marco, el intendente rawsino se mostró a favor de avanzar hacia un sistema de internas abiertas para resolver las candidaturas partidarias, especialmente ante la eliminación de las PASO y del Sipad. “Creo que la mejor posibilidad para generar participación y demás es la interna, pero abierta”, expresó, marcando posición en un debate que atraviesa a toda la oposición provincial.

La postura del jefe comunal aparece en momentos donde dentro del PJ empiezan a convivir distintas miradas sobre cómo debe reorganizarse el espacio. Algunos sectores impulsan consensos internos, mientras que otros consideran que la competencia abierta puede convertirse en una herramienta para revitalizar al partido y recuperar legitimidad frente al electorado.

Sin embargo, Munisaga insistió en que antes de discutir nombres o candidaturas, el peronismo necesita construir una propuesta sólida para volver a enamorar políticamente a la sociedad sanjuanina.

“Hay que prepararse con un proyecto, con un plan de gobierno, mostrando esa capacidad que transmita confianza, tranquilidad y visión de futuro para el aprovechamiento de la provincia y de todos los sanjuaninos”, señaló.

El intendente de Rawson también buscó poner en valor el potencial político y dirigencial que todavía conserva el PJ provincial. “El peronismo está recontra vivo en San Juan, tiene hombres y mujeres con muchísima capacidad, preparados para gobernar”, afirmó.

A su vez, remarcó que el espacio debe mantenerse abierto al diálogo y a la construcción colectiva. “Tiene las puertas abiertas, está permanentemente en diálogo y convocatoria, y de todo este proceso van a salir los mejores hombres y mujeres para presentarle a los sanjuaninos”, agregó.

Pero la definición más fuerte llegó cuando fue consultado directamente sobre el rol que pretende ocupar en ese proceso político hacia el 2027. Lejos de esquivar el tema, Munisaga reconoció que buscará tener protagonismo dentro del armado peronista provincial.

“En ese papel, un papel protagónico”, respondió. Y justificó esa aspiración en el peso político de Rawson dentro de la provincia: “Uno es intendente de la ciudad más grande y más poblada de San Juan, y estamos trabajando para que el peronismo sea una alternativa de gobierno de la provincia”.

La frase fue interpretada dentro del PJ como una señal clara de posicionamiento político a futuro, en momentos donde todavía no aparecen liderazgos definidos dentro del peronismo sanjuanino para la próxima disputa provincial.

Incluso, cuando le preguntaron si en 2027 “cruzará la República del Líbano” —en referencia a una eventual candidatura provincial—, Munisaga evitó dar una respuesta tajante, aunque dejó abierta la puerta a una proyección más allá de Rawson.

“La cruzamos permanentemente”, respondió entre risas, antes de aclarar que hoy su prioridad es la gestión municipal. “Tengo que ser muy responsable en lo que me toca hoy, porque la realidad es compleja, entonces tengo que estar muy concentrado en gobernar Rawson”, afirmó.

No obstante, inmediatamente volvió a vincularse con el escenario político provincial. “También estoy muy concentrado en construir un proyecto político y demostrarle a los sanjuaninos que el peronismo puede gobernar San Juan y tiene hombres y mujeres como uno para hacerse cargo de la provincia”, concluyó.

Las declaraciones del intendente rawsino dejaron en evidencia que, aunque todavía falte para el 2027, la discusión por el futuro liderazgo del PJ sanjuanino ya empezó a tomar temperatura.

Textuales

Carlos Munisaga / Intendente de Rawson