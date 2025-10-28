La comunidad política y educativa de San Juan despidió este lunes a Carlos Munisaga, exdiputado provincial y padre del actual intendente de Rawson. Su fallecimiento se produjo apenas un día después de las elecciones legislativas, y causó pesar entre quienes compartieron con él su labor política y docente.

Con una trayectoria marcada por el compromiso público, Munisaga fue electo diputado proporcional en 1991 por la Unión Cívica Radical, espacio desde el cual impulsó debates y proyectos en la Legislatura sanjuanina.

Su vínculo con la política trascendió las generaciones: veinticuatro años más tarde, su hijo mayor, también llamado Carlos, llegó a la Cámara de Diputados, esta vez representando al Frente Compromiso por San Juan, continuando así una tradición familiar de participación en la vida institucional de la provincia.

Más allá de su paso por la política, Carlos Munisaga padre fue un reconocido docente de Matemática, una vocación que lo acompañó durante toda su vida. Egresado de la Escuela Industrial, se desempeñó durante décadas en el nivel secundario, especialmente en la Escuela Boero, donde dejó una huella de respeto y afecto entre colegas y estudiantes.