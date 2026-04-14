El lunes 13 de abril de 2026 a las 22:44 se confirmó la muerte de Felipe Staiti, guitarrista y uno de los pilares de Enanitos Verdes. El músico tenía 64 años y se encontraba internado en el Hospital Italiano de Mendoza tras atravesar complicaciones de salud. Nacido en Mendoza en 1961, Staiti fue parte esencial del sonido que llevó a la banda a convertirse en un fenómeno regional e internacional. Junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo integró la formación clásica que dejó huella en las décadas de los 80 y 90.

A lo largo de su carrera el grupo construyó una discografía repleta de clásicos. Desde sus primeros trabajos como Los Enanitos Verdes y Contrarreloj, que instalaron canciones como La muralla verde y Tus viejas cartas, hasta Habitaciones extrañas, con hits como Te vi en un tren y Por el resto.

Ya en los años 90, producciones como Igual que ayer y Big Bang consolidaron su popularidad con temas como Amores lejanos, Mi primer día sin ti y Lamento boliviano. Más adelante, discos como Tracción acústica y Pescado original reafirmaron su vigencia con nuevas versiones y canciones que siguieron ampliando su público en toda Latinoamérica.

Tras la muerte de Cantero en 2022, Staiti asumió un rol aún más protagónico al frente del grupo y se animó a tomar el micrófono como cantante principal. En el último tiempo su salud había encendido las alarmas.

A fines de 2024 sufrió una fuerte infección bacteriana durante una gira por México que, sumada a su condición de celíaco, derivó en una deshidratación severa. El cuadro lo obligó a permanecer internado durante varias semanas y lo llevó a perder peso de forma drástica, afectando incluso su capacidad vocal.

A pesar de ese duro episodio el músico había retomado de a poco su actividad y proyectaba nuevos desafíos para el año 2026. Entre ellos se destacaban una gira por Estados Unidos junto a Hombres G y la grabación de un álbum de grandes éxitos con invitados para revisar clásicos del repertorio de la banda.

La noticia de su muerte llega en un momento simbólico, ya que recientemente Lamento boliviano superó las mil millones de reproducciones en Spotify. De esta manera se convirtió en la primera canción del rock argentino en alcanzar este hito histórico en la plataforma.