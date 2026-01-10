Isabel Veloso, una reconocida influencer brasileña de 19 años, falleció este sábado en Curitiba tras una prolongada lucha contra el linfoma de Hodgkin, cáncer al sistema linfático que le fue diagnosticado cuando tenía apenas 15 años. Su esposo, Lucas Borbas, confirmó la noticia a través de una publicación en Instagram, donde expresó su profundo dolor y describió la relación que compartieron.

La joven se había convertido en un símbolo de fortaleza para miles de personas en redes sociales, donde relató sin filtros su tratamiento, hospitalizaciones, trasplantes y los momentos más difíciles de la enfermedad. Con más de 3,6 millones de seguidores, su historia trascendió fronteras y generó apoyo masivo.

Veloso no solo luchó contra el cáncer, sino que también vivió importantes etapas personales frente a su audiencia: en 2024 se casó y más tarde anunció que estaba embarazada de su primer hijo, quien nació en diciembre de ese año. Su presencia en las redes incluyó también su experiencia como madre joven, acercando aún más a su comunidad.

Según informaron desde el Hospital Erasto Gaertner de Curitiba, el fallecimiento estuvo vinculado a complicaciones derivadas de un trasplante de médula ósea al que se había sometido en 2025. En octubre pasado, Isabel había pasado 24 días internada y compartió recurrentemente con sus seguidores los detalles de esa etapa.

El mensaje de despedida de su esposo emocionó a sus seguidores: “Hoy mi corazón habla en silencio, porque el dolor es demasiado grande para ser contenido en palabras… Vive en mí, vive en nuestro hijo, vive en cada persona que fue tocada por su fuerza”, escribió Borbas, subrayando el impacto que tuvo su historia en quienes la acompañaron en redes.

La comunidad digital y admiradores de Isabel han compartido mensajes de apoyo y conmoción tras conocerse la noticia, recordando su valentía y el inspirador recorrido que documentó públicamente hasta el final.