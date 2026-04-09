Murió Michael Patrick, actor de Game Of Thrones, tras luchar contra el ELA

El actor irlandés Michael Patrick, conocido por su labor en la serie Game of Thrones, falleció a los 35 años en un hospicio de Irlanda del Norte. La noticia fue ratificada por su esposa Naomi, quien comunicó que "Anoche, Mick falleció tristemente en el hospicio de Irlanda del Norte. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro".

Según relató su mujer, el intérprete "Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos" y agregó que "No hay palabras para describir lo desconsolados que estamos". Patrick había sido diagnosticado con la enfermedad de la neurona motora el 1 de febrero de 2023, un trastorno que perjudica funciones como caminar, hablar, comer y respirar.

A pesar de su salud, continuó trabajando y recibió en enero de 2025 el Judges' Award por su papel de Ricardo III en silla de ruedas. Además de su paso por la exitosa saga fantástica, participó en producciones como Blue Lights, Soft Border Patrol y My Left Nut tras formarse en la Mountview Academy of Theatre Arts. Su compañera de vida lo describió finalmente como "Un titán de hombre pelirrojo" por su capacidad de contagiar alegría.