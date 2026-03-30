Murió Santiago Contreras Montaño, el joven capitán de Minero

El fútbol sanjuanino atraviesa una de las jornadas más tristes. La noticia del fallecimiento de Santiago Contreras Montaño, un joven futbolista del Club Atlético Minero Argentino, conmocionó a la comunidad deportiva en la tarde del domingo. El jugador, que se desempeñaba como capitán de la Cuarta División y también integraba el plantel de Primera, perdió la vida en un hecho que aún genera consternación y profundo pesar.

La noticia fue confirmada en primera instancia por la propia institución, que a través de un comunicado oficial expresó su estado de shock. “El Club Atlético Minero Argentino y toda su comunidad no sale del estado de shock frente a este triste acontecimiento y estamos llevando adelante todo nuestro acompañamiento a la familia y los seres queridos de Santiago”, señaló el club en un mensaje que luego se viralizó en las redes sociales.

En el texto, la entidad destacó la figura del joven dentro de la institución: “Lamentamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestro capitán de cuarta división y actual jugador de primera, Santiago Contreras Montaño. Hasta siempre Santi, siempre serás recordado de la mejor manera por toda la familia minera, que en paz descanses”.

Duelo y suspensión de actividades

Como muestra de respeto y en señal de duelo, el club informó que este lunes 30 y martes 31 de marzo no habrá ningún tipo de actividad en sus instalaciones. La medida busca acompañar a la familia y allegados en un momento de profundo dolor, mientras la comunidad minera se une en el recuerdo de su capitán.

Ola de mensajes de despedida

La noticia generó una inmediata reacción en el ambiente futbolístico local. La Liga Sanjuanina de Fútbol, diversos clubes de la provincia, jugadores, dirigentes y numerosos hinchas expresaron su tristeza a través de las redes sociales, donde cientos de mensajes con emoticonos de pesar y anécdotas del joven futbolista inundaron los muros.

Amigos, compañeros de equipo y rivales destacaron el liderazgo de Contreras Montaño dentro y fuera de la cancha, recordándolo como un ejemplo de dedicación y pasión por los colores de Minero.

Mientras se esperan más detalles sobre las circunstancias del deceso, el fútbol sanjuanino permanece unido en el dolor, despidiendo a una de sus jóvenes promesas y brindando su apoyo incondicional a la familia en este difícil momento.