Murió Vince Zampella, uno de los creadores del Call of Duty

La industria de los videojuegos lamenta la pérdida de Vince Zampella, cocreador de la exitosa saga Call of Duty, quien falleció a los 55 años en un accidente automovilístico el pasado domingo 21 de diciembre. El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 en la autopista Angeles Crest, ubicada en las montañas de San Gabriel al norte de Los Ángeles.

Zampella manejaba una Ferrari cuando perdió el control por motivos que aún se investigan, impactando contra un guardarraíl. El vehículo se incendió casi al instante ante la mirada de testigos; el desarrollador quedó atrapado y murió en el acto, mientras que su acompañante fue despedido por la violencia del impacto y falleció horas más tarde en un hospital cercano debido a sus heridas.

Este martes comenzó a circular en redes sociales el video del siniestro, donde se observa al coche salir de la traza a gran velocidad antes de quedar completamente destruido por las llamas.

Zampella fue una pieza clave en la historia moderna del sector; cofundó Infinity Ward y, tras su salida por diferencias con Activision, fundó Respawn Entertainment en 2010 junto a Jason West, donde lideró títulos de gran impacto como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order.

En 2017, su empresa fue adquirida por Electronic Arts, donde el empresario asumió liderazgos estratégicos e influyó en equipos vinculados a la franquicia Battlefield. Desde EA emitieron un comunicado expresando su pesar por la pérdida del "creador visionario", destacando que su obra ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo e inspiró a millones de personas en todo el mundo.