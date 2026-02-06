La Ciudad Capital de San Juan vuelve a llenarse de colores, aromas y propuestas locales con una nueva edición de San Juan Te Enamora, la feria especial por el Día de los Enamorados que reúne a más de 180 emprendedores de distintos puntos. El encuentro será en el Parque Belgrano este mismo viernes 6 de febrero.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la directora de Economía Social, Cinthya Garrido, expresó su satisfacción por la convocatoria y el crecimiento del evento. “La verdad que estamos muy contentos porque es la segunda edición del San Juan Te Enamora. Se van a congregar más de 180 emprendedores, apuntando a una fecha tan especial como es el Día de los Enamorados”, señaló.

La funcionaria explicó que la organización decidió anticiparse a la celebración del 14 de febrero para ampliar las oportunidades de venta. “Sabemos que el día 13 hay muchas propuestas, entonces los emprendedores pueden aprovechar y estar instalados comercializando también sus productos”, remarcó.

Dónde y cuándo disfrutar la feria

La feria se desarrolla este viernes 6 en el Parque Belgrano, en 25 de Mayo y las Heras, en Capital, en el horario de 19 a 23, y ofrece una amplia variedad de rubros: productos de elaboración propia, regalos, artesanías y opciones pensadas especialmente para esta fecha.

Además, Garrido destacó que el evento no está pensado solo como un paseo comercial. “Queremos que la familia pueda ir y disfrutar. No solamente recorrer la feria, sino vivir la experiencia desde otro lugar, con puntos recreativos para los más chicos y espacios de ocio”, explicó.

Apuesta al desarrollo local

Si bien no hubo edición el año pasado, Garrido recordó que la primera experiencia, al inicio de la gestión, fue muy positiva. “Nos fue muy bien y apuntamos a que la gente pueda aprovechar, acompañar el desarrollo local y disfrutar de estos espacios de comercialización”, afirmó.

Con una propuesta integral que combina emprendedurismo, recreación y encuentro familiar, San Juan Te Enamora se posiciona como una alternativa ideal para celebrar el amor y apoyar el trabajo de productores sanjuaninos.