Elon Musk, reconocido líder en tecnología y energía, dueño de Tesla, Grok y Neuralink, lanzó una seria advertencia sobre el futuro energético mundial durante la reciente Code Conference, un encuentro anual que reúne a referentes del sector tecnológico a nivel global.

En su intervención, Musk destacó que la creciente adopción de vehículos eléctricos y la transición hacia energías renovables podrían duplicar la demanda actual de electricidad, un desafío que los sistemas energéticos vigentes podrían no estar preparados para afrontar.

“En caso de que convirtamos todo el transporte actual a eléctrico, la demanda será más del doble de la actual”, afirmó el empresario, subrayando la magnitud del impacto que esta transformación tendría en la infraestructura energética.

Además, Musk advirtió que esta situación podría agravarse con el desarrollo de nuevos dispositivos tecnológicos que incrementen aún más el consumo eléctrico a nivel global.

Para mitigar este reto, propuso el uso de paneles solares domésticos como una solución para cargar vehículos eléctricos en los hogares, lo que también podría abastecer de energía a personas y empresas. En su participación en el podcast The Joe Rogan Experience, indicó que “se podría alimentar a todo Estados Unidos con 100 millas por 100 millas de energía solar”.

El magnate destacó la eficiencia del sol como fuente energética, recordando que el astro rey convierte más de cuatro millones de toneladas de masa en energía cada segundo sin requerir mantenimiento, lo que hace viable esta propuesta a gran escala.