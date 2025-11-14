Tras la salida de Luis Ventura de MasterChef Celebrity, los participantes iniciaron una nueva semana de desafíos. Para esta prueba, los cocineros fueron divididos en dos equipos, y cada uno de ellos fue capitaneado por dos de los jurados, Germán Martitegui y Donato De Santis.

A lo largo del programa se vivieron "distintos momentos". Una de las principales reglas era que los chefs solamente podían aconsejar a sus equipos, pero no podían "meter mano en la preparación".

Donato lo vivió más relajado, pero Germán se mostró con mucha pasión y se alteró ante cada paso que se iba dando mal. Incluso antes de que comenzaran las preparaciones, mientras todos buscaban los ingredientes, los chefs tuvieron un "divertido altercado" al ir por la misma vajilla.

El momento de mayor tensión llegó cuando Martitegui rompió las reglas y se involucró en la preparación al ver que el plato "no iba como quería". Damián Betular lo vio y de inmediato lo retó, indicándole: “No se puede”. Germán se defendió alegando que podía mostrar uno y que había pedido permiso, rematando con un insulto hacia Betular: “Sos un bolu…”.

Ambos capitanes se mostraron ansiosos, pidiendo que se avanzara con las preparaciones, pero la reacción que esperaban no llegaba. Finalmente, muchos participantes se equivocaron a la hora de usar los ingredientes.

“Se equivocaron en todo”, fue la contundente frase con la que Martitegui resumió el descontrol de la jornada.