A pocas horas de que el jurado popular dicte el veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, cada uno de los acusados ejerció su derecho a dar sus últimas palabras ante el tribunal. La audiencia se desarrolló en un clima de máxima expectativa debido a que este viernes los 12 integrantes del jurado deberán definir culpabilidad o inocencia para los siete imputados. Luego, en los próximos días, se celebrará la audiencia de cesura para establecer las penas.

La fiscalía y la querella solicitaron condenas firmes para todos los acusados, mientras que las defensas insistieron en la inexistencia de pruebas y pidieron la absolución del clan Sena.

En la ronda final de declaraciones, César Sena se limitó a decir: “No tengo nada para decir”. Su padre, Emerenciano Sena, fue directo: “Soy inocente, su señoría”. Marcela Acuña, también imputada como coautora, reafirmó su inocencia y denunció supuestas irregularidades judiciales: “Así yo quede condenada, hago el compromiso público de seguir luchando (...). Esta causa se inició sobre la base de una mentira, con detenciones ilegales”.

Griselda Reinoso declaró: “No me hago responsable de lo que me culpan y me declaro inocente”, mientras que José Gustavo Obregón aseguró que nunca quiso lastimar a nadie y que “solo acompañó a César”. Signadas por contradicciones y señalamientos cruzados, las palabras finales dejaron expuesta la tensión interna dentro del grupo.

Más temprano, el abogado de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna, sostuvo que su cliente “se irá caminando” tras el veredicto. “No hay ninguna prueba”, afirmó, y agregó que la causa “tiene más política que evidencia”. También aseguró que el líder piquetero “nunca se enteró” del casamiento de su hijo con Cecilia.

El caso, ocurrido en junio de 2023, se reconstruyó a partir de cámaras que registraron el último ingreso de Cecilia al domicilio de sus suegros. Los investigadores sostienen que fue asesinada allí mismo y que sus restos fueron trasladados a la chanchería familiar, donde fueron quemados a más de 800 grados durante varias horas. Su cuerpo nunca fue hallado.

César Sena está acusado de homicidio triplemente agravado y enfrenta prisión perpetua. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, son juzgados como coautores. Otros cuatro allegados —Fabiana González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso— enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

Durante el juicio, algunos acusados intentaron despegarse del clan Sena, mientras que otros aportaron detalles que podrían ser claves. Gustavo Melgarejo incluso relató haber visto rastros de fuego en la chanchería y aseguró que César Sena y Obregón le pidieron una pala el día del crimen.

Con el caso en su tramo final, la expectativa se concentra ahora en la decisión del jurado, que pondrá fin a uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años en Chaco.