Una imagen difundida en redes sociales encendió las alarmas en Chaco y obligó a actuar a las autoridades ambientales: dos individuos aparecían posando junto al cuerpo sin vida de un puma, ya desollado y colgado de un gancho. La fotografía, compartida en un estado de WhatsApp, generó una rápida reacción policial.

Publicidad

Según confirmó el portal Periodismo365, personal de la Policía Rural identificó a los autores en la zona de Sáenz Peña y secuestró el cuero del animal, dos kilos de carne de puma y cinco balines de plomo. Aunque la evidencia es contundente, ambos jóvenes permanecen en libertad por disposición judicial.

El episodio ocurrió en la localidad de Bajo Hondo Chico, donde vecinos denunciaron la circulación de las fotos que mostraban a los sujetos exhibiendo al ejemplar como un trofeo de caza furtiva. La situación motivó un operativo este jueves a las 9 de la mañana, cuando efectivos de la Policía Rural de Villa Ángela allanaron una vivienda habitada por una mujer de 42 años, donde hallaron los restos del animal.

Publicidad

Las autoridades señalaron que el caso se enmarca en la Ley Nacional de Fauna Nº 22.421, que prohíbe la caza y comercialización de especies protegidas. En ese contexto, la fiscal de Investigación Rural ordenó identificar a un joven de 19 años, señalado como el supuesto autor, quien continuará en libertad mientras se sustancia la causa por “Supuesta Infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna”.

La investigación sigue abierta y se esperan nuevas medidas en las próximas horas.