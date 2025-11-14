La China Suárez ha mostrado su deseo de hablar. Inicialmente, Disney, la plataforma en la que se lanzará su nueva serie, buscaba que la actriz ofreciera una entrevista en streaming, específicamente en LUZU. Sin embargo, después de varios malentendidos y un pequeño escándalo, esa nota y la posibilidad de ir a Olga se frustraron. Ahora, la entrevista de la China Suárez se verá este viernes en Otro Día Perdido (el programa de Mario Pergolini) y el lunes saldrá la entrevista que le hizo Moria Casán.

Una vez confirmada la entrevista con la actriz, la primera reacción de Mario Pergolini fue llamativa, ya que bromeó en Otro Día Perdido: “Mi mujer no me deja, no... Me dijo que de todo, todo, hasta la China llegamos”. Incluso, Soy Rada y Laila Roth bromearon diciendo que Pergolini podía ausentarse de la entrevista o que Wanda Nara podría estar escondida en el estudio.

Al día siguiente, Pergolini volvió a referirse a la entrevista en su programa en Vorterix. El conductor, consultado sobre si la China iría con Mauro Icardi, respondió con humor: "Yo veo un futbolista y me quedo obnubilado, pueden pasar 1200 mujeres y yo sigo hablando con él". Pergolini redobló la apuesta y fue más allá, bromeando que si Icardi le regala la camiseta número 9 del Inter, él se orina "ahí adelante".

Junto a su compañera de stream, Camila, Pergolini le hizo un pedido formal a Adrián Suar para que intervenga y haga posible que Mauro Icardi también esté presente en Otro Día Perdido, al menos fuera de cámara. Pergolini incluso aseguró que le firma el contrato para el año que viene a Suar si le trae "la 9 del Inter".