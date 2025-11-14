En las primeras horas de la mañana se registró una pelea familiar en Cochagual que terminó con un hombre internado en estado crítico y otro detenido. El hecho ocurrió en la intersección de Avellaneda y Corrientes, donde la policía mantuvo el perímetro y aguardó la llegada del fiscal y del personal técnico para proceder con las medidas iniciales.

Según el relato de fuentes policiales a DIARIO HUARPE, la discusión se originó en el ámbito de una presunta infidelidad que involucraría a un matrimonio y a un familiar directo. La disputa escaló hasta la violencia física entre dos hombres emparentados, lo que derivó en lesiones de gravedad para uno de ellos.

Publicidad

El herido, el tío, fue atendido por la ambulancia y trasladado al hospital en condición crítica. Los informes de los primeros intervinientes consignaron fracturas en la estructura facial y un fuerte traumatismo craneal, por lo que la atención médica de urgencia fue inmediata. Aparentemente, las lesiones se produjeron cuando el damnificado cayó sobre unos fierros. Posteriormente, Verón, el agresor, comenzó a patearlo y propinarle una golpiza en el suelo.

En el lugar se preservaron rastros y evidencias, y el personal policial tomó fotografías y aseguró el escenario para la pericia. El detenido, el sobrino, permaneció custodiado por los efectivos mientras la fiscal evaluaba si correspondía actuar por flagrancia o adoptar otra calificación procesal.

Publicidad

La investigación preliminar incluyó la recolección de testimonios de vecinos y la revisión de las primeras diligencias. Las autoridades señalaron que la definición sobre posibles imputaciones y el avance de la causa dependerá de los resultados de las pericias médicas y técnicas.

En las próximas horas la fiscal a cargo deberá resolver los pasos judiciales: determinar la situación procesal del detenido y ordenar las medidas complementarias para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer responsabilidades.