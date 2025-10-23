Nancy Pazos fue la protagonista de un tenso y, a la vez, insólito momento en pleno vuelo, según reveló este jueves el programa LAM (América TV). El panelista Pepe Ochoa fue el encargado de detallar la situación que vivió la "querida amiga abonada" durante su viaje.

El incidente tuvo lugar a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Posadas, al que Pazos se dirigía para participar en un evento, según el contexto brindado por Ochoa.

El panelista relató que, una vez a bordo, la periodista se ubicó en su asiento correspondiente dentro del sector turista. Sin embargo, aparentemente descontenta con su ubicación, Nancy Pazos se dirigió al azafato de la cabina con una solicitud directa: "Quiero pasar adelante".

La respuesta del empleado de la aerolínea fue tajante y no permitió el ascenso, frustrando el intento de la conductora de acceder a la sección de primera clase. El panelista Ochoa cerró el relato del incómodo momento con la frase que le dio el azafato a Pazos: "No pasarás".