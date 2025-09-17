En una sesión especial del Congreso de la Nación, donde se trató la derogación de los vetos presidenciales a la Ley Universitaria y la Ley de Emergencia Pediátrica, la diputada sanjuanina Nancy Picón, del bloque Producción y Trabajo, adelantó que "Producción y Trabajo desde San Juan va a insistir en ambas leyes votando en contra del veto". Sus declaraciones subrayaron un fuerte compromiso con la educación pública y la salud, pilares fundamentales para su provincia.

Picón justificó su postura argumentando la "importancia de la universidad pública", porque "entendemos que son espacios de debate, espacios que generan conocimiento de movilidad social ascendente". En ese sentido, la legisladora recordó el esfuerzo de San Juan por la educación, mencionando que "el gobernador Marcelo Orrego pagó el Incentivo Docente y de Conectividad porque desde Nación dejó de pagarse y los docentes lo necesitaban". Además, evocó la figura de Domingo Faustino Sarmiento, para enfatizar que "en la tierra de Sarmiento y como dice el prócer al fin y al cabo todos los problemas son de educación" y que "trabajamos convencidos en que si el pilar fundamental es la educación seguramente vamos a poder sacar este país y nuestra provincia adelante".

Respecto al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica, también conocida como Ley de Emergencia del Garrahan, la diputada sanjuanina fue enfática: "también vamos a acompañar a insistir en esta ley porque sabemos de la importancia que tiene". Con particular énfasis, Picón expresó la profunda gratitud de San Juan por la atención en el Hospital Garrahan, resaltando la manera en que los médicos, pero "en especial los residentes", "reciben a las familias sanjuaninas que por alguna necesidad asisten a este lugar".

Para finalizar su intervención, la diputada Picón dejó en claro la prioridad inquebrantable de su bloque: "San Juan va a tener siempre como límite la educación, con la educación, con la discapacidad, con los jubilados y con la universidad". Reafirmó que su voto "siempre nuestro voto va a ser a favor para acompañarlos y nunca vamos a dejarlo de lado", consolidando así un mensaje de defensa de los derechos sociales y la inversión en capital humano.