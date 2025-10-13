Los rumores que apuntaban a un posible noviazgo entre Nico Vázquez y Dai Fernández se terminaron de disipar. Después de que Paula Varela comentara que la pareja estaría por "blanquear su noviazgo", y tras varios intentos de negarlo con ciertas dudas, el actor finalmente aclaró lo que está sucediendo entre ellos. Vázquez confirmó que él y Fernández, compañeros en la obra Rocky, están empezando a conocerse más allá de su relación profesional.

Consultado sobre si se trataba de un noviazgo formal, Nico Vázquez fue enfático: "No tiene título esto porque es algo de hace días", reveló. El actor subrayó que no tiene nada para blanquear porque no está "de novio", y destacó que, al estar divorciado y solo, cualquier situación en la que él o Gime se encuentren es válida y no deben dar ninguna explicación.

Vázquez explicó la evolución de su relación con Fernández: "Pasamos de compañeros a ser mejores amigos porque yo me apoyé mucho en ella y ella mucho en mí, pero ahora nos empezamos a conocer desde otro lugar". Cabe recordar que, tras confirmarse la separación de Gimena Accardi, se había mencionado a Dai Fernández como posible "tercera en discordia," algo que ambos negaron. Al poco tiempo, la propia Fernández rompió su noviazgo con Gonzalo Gerber.

El actor asumió que es probable que ahora los vean más cerca, especialmente en el teatro o de forma "más cariñosa". "Conocí una persona con la que me siento bien, somos muy amigos de hace mucho y todo lo demás que nos vaya a pasar, solo lo sabe Dios", insistió Vázquez. Añadió que, si bien nunca se escondió y le gusta vivir la vida, lo que aprendió es que quiere "resguardar [su] intimidad".

En cuanto a su relación con su exesposa, Gimena Accardi, Vázquez confirmó que hablaron sobre su futuro después del divorcio y sobre la posibilidad de relacionarse con otras personas. "En una charla bastante larga que tuvimos, nos deseamos lo mejor el uno para el otro, que el día de mañana podamos entablar una relación y, más allá del amor que nos tenemos como personas, que podamos recordarnos siempre con amor", reveló el actor.

Vázquez finalizó mencionando la especial dinámica que compartieron: "Hacíamos chistes con que nos volvamos a enamorar de otras personas". Reconoció que la relación con Gime siempre fue "muy especial", por lo cual el final "duele tanto", aunque ahora queda claro que "no era juntos, que tenía que ser así".