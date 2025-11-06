La causa por presunto maltrato animal que había generado conmoción en Pocito será desestimada. Desde la Unidad Fiscal de Delitos Especiales informaron que el informe veterinario realizado a la perra caniche no arrojó lesiones ni signos compatibles con abuso, lo que deja sin sustento la denuncia y pone fin a la investigación iniciada días atrás.

Francisco Pizarro, fiscal del caso, señaló en radio Sarmiento que el estudio realizado por especialistas del Cuerpo Veterinario de la División Canes fue determinante. “El informe indica que la mascota está preñada, cursando un estado avanzado de gestación, en buen estado general y sin lesiones que permitan sostener la hipótesis de penetración o violencia física”, explicó. Según detalló, los profesionales evaluaron específicamente si existían desgarros, inflamaciones o marcas internas, pero todos los resultados fueron negativos.

Publicidad

En base a ello, el Ministerio Público consideró que no existen elementos para sostener la acusación. “Con el resultado de la pericia corresponde definir el archivo de la denuncia. El animal ya fue restituido a la familia y se encuentra actualmente al cuidado de los hijos, quienes residen con su madre”, sostuvo Pizarro. Agregó que la decisión se formalizará por escrito en las próximas horas, una vez incorporado el informe completo al expediente.

La denuncia había sido presentada por la exesposa del hombre investigado, luego de que el hijo mayor relatara haber visto a la perra salir del interior de un galpón, aparentemente con dificultad para caminar. Sin embargo, durante su declaración, el joven confirmó que no presenció el supuesto acto de abuso, por lo que la acusación se basaba en una sospecha inicial no acompañada de pruebas concretas.

Publicidad

La intervención fiscal se dio conforme al protocolo previsto para casos de presunto maltrato animal: el animal fue secuestrado preventivamente, trasladado a la División Canes y sometido a estudios especializados para determinar su estado físico. “Se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar una evaluación objetiva y profesional, sin influencias externas y respetando el bienestar del animal”, señaló Pizarro.

El caso había despertado gran repercusión en redes sociales y medios locales, con fuertes reacciones públicas. Sin embargo, desde la Justicia remarcaron que las decisiones se toman en base a evidencia objetiva y no a percepciones sociales. Con la confirmación del estado saludable de la mascota y la ausencia de lesiones, la causa será finalmente archivada y no continuará en trámite.