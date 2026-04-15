Nueve años de cárcel para el hombre que violó a su hermano de nueve años

Un tribunal sanjuanino condenó este martes a nueve años de cárcel a un joven de 24 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal, cometido contra su propio hermano, quien al momento de los hechos era apenas un niño de nueve años. El aberrante episodio ocurrió en una vivienda del departamento Capital, donde ambas víctimas y agresor convivían junto al resto del grupo familiar.

El fallo fue dictado por el tribunal integrado por los jueces Javier Figuerola, Roberto Montilla y Verónica Chicón. El nombre del condenado se mantiene en reserva para proteger la identidad de la víctima, un niño que, según consta en la causa, quedó profundamente traumatizado tras ser violentado por una persona de su entorno familiar y con la que comparte vínculo de sangre.

Durante el desarrollo del juicio, el fiscal Mariano Juárez y la ayudante fiscal Candelaria Pérez, de la UFI ANIVI, solicitaron una pena de quince años de prisión, al considerar que las pruebas presentadas resultaban contundentes. En cambio, la defensa oficial, a cargo de Marcelo Salinas Weber junto a su ayudante Marisa Silvera, solicitó la pena mínima prevista para el delito de abuso sexual con acceso carnal, que asciende a ocho años de cárcel. Los defensores se basaron en informes psicológicos que señalan que el imputado presenta falta de madurez emocional y sexual.

El tribunal finalmente dispuso una condena de nueve años de prisión, ubicándose por encima del mínimo solicitado por la defensa pero por debajo de los quince años que había requerido la Fiscalía. De acuerdo con lo informado, el niño víctima manifestó a su acompañante terapéutico que siente bronca y un profundo enojo por lo sucedido, además de haber expresado temor hacia su hermano agresor.

El presidente del tribunal, Javier Figuerola, dispuso que el condenado continúe con prisión preventiva hasta que el fallo quede firme. Asimismo, informó que los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 6 de mayo de 2026.