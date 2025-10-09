En 2025, la entidad ARCA ha actualizado el monto máximo permitido para realizar transferencias sin que se genere una alerta de seguridad. Esta medida forma parte de los esfuerzos por reforzar la vigilancia financiera y prevenir operaciones sospechosas.

El ajuste en el límite busca equilibrar la protección del sistema financiero con la comodidad de los usuarios, permitiendo transferencias de menor cuantía sin necesidad de activar controles adicionales.

De acuerdo a lo establecido en la reglamentación vigente de ARCA, las transferencias realizadas entre cuentas bancarias o billeteras virtuales de personas físicas no generan reportes automáticos en octubre de 2025 mientras no superen el monto total de $50.000.000 en el mes calendario.

En caso de dudas o inconvenientes relacionados con este cambio, los usuarios pueden comunicarse con ARCA a través de los canales oficiales para recibir asistencia personalizada.