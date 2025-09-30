El conflicto desatado en Santa Lucía a raíz de la muerte de un perro ovejero, abatido por un menor con un rifle de aire comprimido, escaló a un nivel de extrema gravedad cuando uno de los adolescentes involucrados (eran tres en total) fue amenazado a punta de pistola por el dueño del can fallecido, el médico Diego De La Torre, según indicaron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE.

Video del ataque

El abogado Rodrigo García, padre de uno de los menores, brindó su versión de los hechos y criticó duramente el manejo judicial posterior a la detención de De La Torre.

García relató que los menores se encontraban en la casa jugando al FIFA en la computadora. La situación se precipitó cuando tres perros de De La Torre intentaron atacar al labrador, la mascota de la familia Bretillot. Ante la desesperación de no poder separarlos, "el amigo de mi hijo saca un rifle de aire comprimido y dispara, matando a uno de los perros de De La Torre". Se trataba de un ovejero belga, un perro negro.

Lo que siguió a la muerte del animal transformó el incidente de un conflicto canino a un delito grave. El abogado detalló que De La Torre llamó a los chicos para que vieran lo que habían hecho, pero el altercado no terminó allí.

"Sacó un arma de su casa, se la puso a mi hijo en la costilla lo amenazó de muerte", declaró el abogado sobre la agresión a su hijo.

La gravedad del hecho motivó que el abogado se hiciera presente en el lugar. Cuando su hijo le contó lo ocurrido, García reaccionó de inmediato: “Cuando mi hijo, me cuenta, enojado le digo al fiscal que se fije que entre a la casa De La Torre, porque tiene un arma de fuego". Esta solicitud llevó a una orden judicial que permitió a los funcionarios encontrar y secuestrar el arma.

Video: situación previa

El abogado García cuestionó la rapidez con la que Diego De La Torre recuperó su libertad tras ser detenido por "amenazas con arma de fuego".

García sugirió que De La Torre podría tener influencias. El abogado afirmó que "por un delito como no se sale de un día para el otro como sucedió en este caso, yo soy abogado y te puedo asegurar eso, estuvo un día preso y todavía no se sabe si el arma está apto para el disparo, no fue llevado a Flagrancia, hay cosas en la causa que no avanzaron".

Este lunes García se acercó por la Comisaría 5º y por la UFI Genérica, consultando si estaba el resultado de sí el arma estaba apta para el disparo y si De La Torre tenía el permiso correspondiente para portarla, sin embargo no tuvo respuesta ni de la Policía ni de la Justicia.

El caso desde el principio

El lamentable incidente se desencadenó en Santa Lucía, en la calle 12 de Octubre e Hipólito Yrigoyen. Vecinos alertaron al 911 sobre disparos en la zona, y al llegar, la Policía de la Comisaría 5ª se entrevistó con Diego De la Torre, de 49 años.

El rifle de aire comprimido que usó uno de los menores para defender a su perro. Foto gentileza.

De La Torre denunció que sus vecinos, tres menores de entre 15 y 16 años, habían matado a uno de sus perros, un ovejero belga. Según los datos preliminares aportados a la Policía, los jóvenes habrían disparado al perro con un rifle de aire comprimido, causándole la muerte de manera inmediata.

A raíz de la denuncia por amenazas del menor, la justicia actuó en dos frentes. Hubo un allanamiento en la casa de De la Torre, quien entregó voluntariamente una pistola Glock 9 mm45. De la Torre fue detenido en la Comisaría 5º por el delito de "amenazas con arma de fuego", pero recuperó la libertad al día siguiente.

El Juzgado de Menores ordenó un allanamiento en el domicilio de uno de los adolescentes para confiscar el arma utilizada. El padre del menor, Arturo Bretillot, entregó voluntariamente el rifle, que era un aire comprimido marca Spica 5.55.

Legítima defensa

Posteriormente, Natalia Bretillot, hermana de uno de los menores o miembro de la familia, emitió un comunicado público para defender a los adolescentes y aclarar la secuencia de los hechos, tras haber recibido "numerosos insultos y amenazas".

Bretillot argumentó que los menores solo intentaron defender a su perro, un golden retriever de un año de edad, de un ataque "fatal".

Su relato indicó que los perros del vecino (ovejeros alemanes) ingresaron a su propiedad "en varias ocasiones" sin control de su dueño. Agregó que esta falta de control ya había provocado "tragedias", señalando que esos mismos animales mataron a tres mascotas de la familia Bretillot el año anterior.

Ante el ataque, donde los tres ovejeros estaban "matando" a su dócil golden retriever frente a los tres chicos de 15 años, los menores intentaron primero repeler la agresión con "agua fría y gritos".

Finalmente, tomaron la decisión de "espantarlos con un aire comprimido". Bretillot insistió en que la muerte del ovejero, resultado de "la pelea, las heridas y el balín", no fue intencional. Sostuvo que, al ser jóvenes de 15 años, "no tienen las mismas herramientas intelectuales que un adulto" y actuaron para salvar a su mascota. Concluyó enfáticamente: "Lo único que pasó fue que los menores que estaban en casa, defendieron a nuestra mascota de un ataque, la cual no me cabe dudas que iba a terminar muerta".

Natalia Bretillot también confirmó los hechos posteriores, señalando que, unos 40 minutos después de la pelea, Diego De la Torre apareció en la propiedad sin permiso, portando un arma. Este hombre amenazó a los chicos y al golden, apuntándoles al pecho con frases como “¿querés que lo mate también?”.