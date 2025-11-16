Un episodio de inseguridad tuvo lugar en Rawson cuando un taxista fue víctima del robo de su billetera y personal policial logró detener al presunto autor a pocos metros del hecho.

Todo ocurrió en calle Guayaquil, al oeste de Vidart, donde un joven identificado como Agustín Elías Torres Lucero, de 25 años. El sospechoso intentó evitar su detención autoagrediéndose dentro del móvil policial, golpeándose la cabeza contra el asiento.

Al realizar la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias la billetera robada, además de un cable USB y documentación perteneciente al chofer, un hombre de 53 años.

Torres Lucero fue trasladado a la Comisaría 25° y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por el delito de hurto simple.