Policiales > Rápido accionar

Le sacó la billetera a un taxista y terminó detenido en Rawson

Un joven de 25 años fue detenido en Rawson luego de robarle la billetera a un taxista. La policía lo encontró con el botín y quedó a disposición de Flagrancia imputado por hurto simple.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El detenido fue identificado como Agustín Elías Torres Lucero, de 25 años. Foto: Gentileza.

Un episodio de inseguridad tuvo lugar en Rawson cuando un taxista fue víctima del robo de su billetera y personal policial logró detener al presunto autor a pocos metros del hecho.

Todo ocurrió en calle Guayaquil, al oeste de Vidart, donde un joven identificado como Agustín Elías Torres Lucero, de 25 años. El sospechoso intentó evitar su detención autoagrediéndose dentro del móvil policial, golpeándose la cabeza contra el asiento.

Al realizar la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias la billetera robada, además de un cable USB y documentación perteneciente al chofer, un hombre de 53 años.

Torres Lucero fue trasladado a la Comisaría 25° y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por el delito de hurto simple.

