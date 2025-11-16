Un intento de robo terminó con un verdadero revuelo en Capital, cuando un hombre de 44 años fue detenido después de tratar de entrar a una concesionaria y huir al ser descubierto.

El episodio ocurrió sobre calle Scalabrini Ortiz. Según informaron fuentes policiales, el hombre, identificado como Andrés Esteban Nievas, fue visto cuando intentaba forzar el ingreso al local. Al notar que había sido detectado, escapó corriendo y se refugió en una casa cercana.

La maniobra no le duró demasiado: minutos después, los efectivos lograron ubicarlo dentro de una vivienda. Al momento de ser detenido, Nievas se resistió con golpes e incluso lesionó a uno de los policías que participó del procedimiento.

En medio del forcejeo, el propio detenido también terminó lastimándose al golpearse la cabeza contra la punta de un horno. Además, dijo tener una herida en la pierna izquierda, aparentemente provocada cuando habría intentado entrar a otra casa trepando una reja.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Comisaría 4º, donde quedó a disposición de la UFI de Flagrancia. En su contra pesan varias imputaciones: intento de hurto por escalamiento, resistencia a la autoridad y lesiones.