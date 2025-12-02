Un control rutinario de la Policía Rural derivó en la inspección técnica de un camión cargado de bovinos que se dirigía a San Luis. Aunque no se halló fraude, se detectaron marcas a fuego aplicadas de manera incorrecta, lo que activó el protocolo de verificación.

El operativo conjunto contó con la intervención de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, que examinó las marcas y señales de los animales detenidos por la Unidad Rural de la Policía de San Juan. La inspección se realizó luego de que el camión en tránsito generara sospechas de contramarcado, práctica ilegal que consiste en modificar o falsificar las marcas de propiedad del ganado.

Ante la situación, el comisario Mario Domínguez, jefe de la unidad, solicitó la participación de especialistas en identificación animal del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Al lugar se desplazaron la responsable de Marcas y Señales, Andrea Cano, y el médico veterinario Hugo Pereira, quienes realizaron una inspección detallada de los bovinos.

Los técnicos confirmaron que no existían evidencias de contramarcado y que los animales correspondían al titular registrado en la documentación oficial de tránsito (DTE–SENASA). Sin embargo, algunas marcas a fuego presentaban irregularidades en su aplicación. Aunque esto no constituye delito, podría derivar en sanciones administrativas por incumplimiento de las normativas de bienestar animal e identificación.

Durante la verificación, los bovinos permanecieron bajo custodia policial, mientras que sus dueños se encargaron de proveer agua y alimento. La Dirección de Desarrollo Agropecuario destacó que este tipo de intervenciones coordinadas fortalece la trazabilidad del ganado, garantiza la legalidad en el movimiento de animales y disuade prácticas irregulares en la provincia.

