El Operativo Verano 2025-2026 comenzará el 16 de diciembre y repetirá la estructura general de años anteriores, aunque con algunos cambios pensados para zonas de alta circulación turística como Punta Negra, Las Moras, Villa Tacú y los campings del oeste. El objetivo principal es ordenar el tránsito, prevenir delitos y reducir los siniestros viales en una temporada que cada año concentra a miles de sanjuaninos y visitantes.

El comisario Fabián Correa, jefe del D3, subrayó en radio Sarmiento que habrá un enfoque especial en la alcoholemia. “No vamos a permitir personas conduciendo alcoholizadas. Vamos a ser estrictos y no vamos a flexibilizar bajo ningún concepto”, aseguró. También remarcó que en los operativos suele detectarse un flujo creciente de turistas de Mendoza y Chile, por lo que “los controles deben ser iguales para todos y con un criterio claro en materia de documentación, prevención y seguridad vial”.

Correa explicó que el operativo fue coordinado con organismos como Defensa Civil, Náutica y Tránsito. “Nos reunimos para unificar criterios. Queremos que el despliegue sea efectivo, que la gente pueda disfrutar sin sobresaltos y que las rutas estén ordenadas”, indicó. Según destacó, la organización busca evitar los puntos de congestión más habituales. “Sabemos cómo se saturan los accesos a Punta Negra y a la calle Las Moras los fines de semana. Si no anticipamos eso, se vuelve inmanejable”, expresó.

El dispositivo iniciará con entre 30 y 35 efectivos, aunque esa cifra aumentará en fechas críticas. “Desde Pellegrini hacia el oeste se abren todas las rutas hacia los balnearios. Pero también hay que considerar la movilidad interna de turistas hacia Calingasta, Valle Fértil y otros departamentos. San Juan vive mucha actividad en verano y debemos estar preparados”, afirmó.

Respecto a la dinámica de trabajo, el jefe del D3 aclaró que no será un operativo exclusivamente preventivo. “Vamos a sancionar cuando corresponda. Se nos pide criterio, y lo aplicamos cuando se trata de familias o turistas que tienen algún papel menor fuera de orden. Pero hay situaciones en las que no se puede ser flexible. El alcohol al volante no admite negociación. Pasando el 0,50 el procedimiento es inmediato: retención del vehículo y sanción. No hay margen de duda”, sostuvo. Agregó que la coordinación con Tránsito será clave: “Ellos están en la ruta todo el tiempo. Su trabajo es fundamental”.

El comisario reforzó su mensaje a los jóvenes, especialmente a quienes concurren a playas y eventos nocturnos. “Les pido conciencia. Si salen en grupo, que uno sea el responsable de no beber. Es algo sencillo que previene tragedias. Queremos que todos vuelvan a casa tranquilos”, declaró. Señaló que en fechas como Navidad y Año Nuevo se montarán operativos especiales para contener la enorme afluencia en sectores como Las Moras, Punta Negra y los accesos a Marquesado.

Sobre la documentación exigida, detalló que se solicitará seguro, licencia y papeles básicos del vehículo. “Si notamos alguna irregularidad convocamos a Tránsito de inmediato para completar el procedimiento. Los controles estarán muy distribuidos, así que vamos a movernos según la necesidad de cada zona”, explicó.

El Operativo Verano se extenderá hasta mediados de marzo, cuando disminuye la actividad turística. Hasta entonces, en diques, campings, playas privadas y corredores recreativos habrá presencia constante de efectivos, con la intención de asegurar una temporada ordenada, segura y libre de episodios que puedan evitarse con prevención y responsabilidad.