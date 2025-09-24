San Juan concentra la mayor parte de la producción calera del país y es responsable del 85% de las exportaciones hacia el exterior, principalmente al mercado chileno. El gobernador Marcelo Orrego destacó este liderazgo y vinculó el desarrollo del sector con las inversiones en infraestructura vial que impulsa la provincia.

“Reacondicionamos la Ruta 153 y la 149 con fondos propios. Finalmente, logramos concluir seis kilómetros que eran fundamentales porque por allí transitan más de cien camiones diarios. Es un corredor vital para la industria calera”, explicó el mandatario a DIARIO HUARPE. Según detalló, la obra se llevó adelante tras un convenio refrendado por la Cámara de Diputados provincial y contó con gestiones ante Vialidad Nacional.

Publicidad

Orrego remarcó la importancia de estas mejoras para sostener la competitividad: “San Juan es el principal productor de cal del país y el 85% de lo que fabricamos se exporta. En su mayoría se envía a Chile, donde la demanda es muy alta por la magnitud de su actividad minera”.

El gobernador también señaló que las obras viales no solo benefician a la industria, sino que garantizan seguridad y conectividad a los pobladores de las zonas aledañas. “Estamos hablando de corredores por donde circula gran parte de la economía provincial. El impacto se ve tanto en la producción como en la vida cotidiana de la gente”, sostuvo.

Publicidad

Además, adelantó que la provincia continuará combinando fondos propios con financiamiento externo. “Algunas inversiones las hemos cubierto con recursos provinciales, otras se gestionan a través del Banco Interamericano de Desarrollo y vamos a seguir apelando a organismos multilaterales. El objetivo es garantizar obras que sean sostenibles y que permitan planificar el futuro con mayor previsibilidad”, afirmó.

En este marco, Orrego subrayó que la estrategia provincial busca sostener el liderazgo de San Juan en el mercado calero y acompañar el crecimiento de una industria que es clave para la economía local.