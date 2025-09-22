En plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas nacionales, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, dejó en claro la relevancia de contar con representantes propios en el Congreso. En una jornada de gestión en el departamento Sarmiento, donde entregó 300 dispositivos digitales a docentes en el marco del programa "Maestro de América" e inauguró una nueva escuela en Cochagual, el mandatario provincial trazó una línea directa entre el respaldo político y la capacidad de concretar obras en el territorio.

“Quiero estar acá para acompañar a nuestros candidatos a diputados nacionales, como Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizzo, porque esta lista representa a nuestro gobierno”, afirmó Orrego. Y fue contundente: “No es lo mismo que un gobernador cuente con más o menos representantes. Si logramos mayor presencia en el Congreso, eso me va a ayudar a mantener las políticas activas en San Juan y también a negociar obras públicas clave, especialmente en los presupuestos nacionales”.

Avances en gestión y reunión con el ministro Catalán

Más allá del plano electoral, Orrego destacó los logros concretos que su administración viene consolidando en distintas áreas. En su visita a Sarmiento, remarcó que la inauguración de la escuela de Cochagual era un sueño que parecía imposible al inicio de su gestión: “Gracias al esfuerzo de todos los sanjuaninos, hoy lo estamos haciendo realidad”.

En cuanto al trabajo conjunto con Nación, el gobernador se refirió a la reciente visita del ministro del Interior, Lisandro Catalán, con quien abordó temas clave como el proyecto “Casa Activa”, destinado a más de 200 chicos judicializados en situación de vulnerabilidad. “Ya estamos muy cerca de inaugurar un espacio con condiciones dignas: pileta climatizada, talleres, actividades deportivas y profesionales que garanticen una vida cálida para estos chicos. Me pone muy feliz avanzar en algo tan sensible”, expresó.

También mencionó la mejora de la Ruta 153, fundamental para la industria calera del sur sanjuanino —San Juan es el principal productor de cal del país—, y la relevancia del futuro acueducto asociado al túnel de Zonda: “Lo más importante es que más de un millón de personas tengan acceso al agua. Ese es el verdadero objetivo”.

Turismo y agenda federal

Orrego adelantó que participará en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, donde San Juan contará con un stand destacado. Además, confirmó su participación en una conferencia nacional de gobernadores en Bariloche, en el marco de su agenda federal que combina gestión local con visibilidad nacional.