El gobernador Marcelo Orrego, junto a la ministra de Educación, Silvia Fuentes, encabezó en Rivadavia un nuevo acto de entrega de computadoras del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”. En esta oportunidad, 2.345 alumnos de escuelas primarias de gestión estatal recibieron sus netbooks personales en la escuela Provincia de Tucumán.

La iniciativa, desarrollada por los ministerios de Educación y de Economía, Finanzas y Hacienda, tiene como objetivo promover la alfabetización digital y garantizar la igualdad de oportunidades educativas en todo el territorio provincial.

Con esta nueva entrega, ya son más de 21.000 los estudiantes beneficiados en departamentos como Santa Lucía, Pocito, Caucete, Calingasta, Jáchal, Iglesia, Albardón y ahora Rivadavia. A este número se suman más de 5.000 notebooks distribuidas a docentes de nivel primario, tanto de escuelas públicas como privadas, para fortalecer la enseñanza con herramientas tecnológicas actualizadas.

Durante el acto, Orrego destacó la concreción de un proyecto que nació hace varios años: “Los sueños se hacen realidad. Esto es algo que venimos deseando desde 2019, cuando comenzamos a trabajar fuerte en la educación. Soñamos con este programa que hoy, gracias al esfuerzo de todos, se pudo llevar a cabo”.

El mandatario subrayó además que “la educación es la herramienta más poderosa a la hora de forjar el futuro” y reafirmó su compromiso con una política educativa inclusiva y moderna.

Cada una de las computadoras entregadas cuenta con más de 30 programas educativos preinstalados, entre ellos LibreOffice, GeoGebra, Scratch, Stellarium, GIMP y Tux Paint, además de herramientas de accesibilidad como Eviacam y OpenBoard. Los dispositivos también incluyen entornos que permiten explorar Inteligencia Artificial sin conexión, mediante modelos como Llama3, Phi y Mistral, para un aprendizaje seguro y adaptado a los tiempos actuales.

Las netbooks fueron adquiridas por el Gobierno de San Juan con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que participó en los procesos de compra y control de calidad.

Finalmente, desde el Ministerio de Educación informaron que el cronograma de distribución concluirá en los próximos días con las entregas previstas en los departamentos 9 de Julio y Sarmiento, completando así una nueva etapa del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”, que se articula con el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”.