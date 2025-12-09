La entrega de viviendas en el barrio Valle Grande Norte, en Rawson, dejó un dato clave para el año próximo: el plan habitacional 2026 tendrá una meta de 1700 viviendas para toda la provincia. El anuncio fue realizado por Marcelo Orrego durante el acto oficial y significó, además, una diferencia directa con la cifra que había adelantado días atrás la directora del IPV, Elina Peralta, quien hablaba de 1500 unidades. La ampliación del cupo generó un movimiento interno en el área de infraestructura y reordenó las previsiones con las que se venía trabajando.

El comentario del gobernador apareció en la parte central de su discurso, cuando decidió formalizar su postura frente a los vecinos del nuevo barrio. “El año que viene podremos ampliar nuevamente el cupo, lo que nos permitirá superar las 1700 viviendas”, dijo a DIARIO HUARPE, dejando en claro que la cifra oficial se alejaba de la que manejaba el organismo de vivienda.

A lo largo del acto, Orrego realizó un repaso del camino recorrido desde el inicio de su gestión y remarcó que la obra pública estuvo atravesada por dificultades económicas que obligaron a ajustes permanentes. “Estamos finalizando una etapa importante y cumpliendo con los compromisos asumidos. Nuestra prioridad fue avanzar y responder a las familias que estaban esperando su vivienda”, expresó con un tono más sobrio, consciente de que el cierre de año es un momento de balances y de nuevas exigencias.

El gobernador también apuntó a la comparación entre este año y el anterior, y destacó el esfuerzo administrativo para sostener el ritmo de trabajo. “El contexto económico fue muy delicado y exigió un nivel de austeridad y eficiencia aún mayor. A pesar de eso, logramos impulsar un incremento del 40% en la cantidad de viviendas y pudimos mantener el ritmo”, señaló, dejando ver que el desafío de 2025 superó varias de las proyecciones iniciales.

Otro de los temas que sobresalieron en la jornada fue el cronograma de entregas previsto hasta fin de año. Orrego confirmó que aún quedan 221 viviendas por adjudicar y aseguró que ese compromiso se cumplirá en los plazos estipulados. “Vamos a honrar ese compromiso. Es un esfuerzo colectivo que involucra a todas las áreas del Ministerio de Infraestructura”, sostuvo, mientras los equipos técnicos presentes respaldaban la continuidad del trabajo.

El cierre del acto recuperó la escena familiar y la carga simbólica del momento. Orrego destacó el esfuerzo de quienes esperaron durante años la llave de su vivienda y buscó mantener un mensaje de cercanía. “Cada familia hace un esfuerzo enorme para llegar a este día, y nuestro deber es acompañarlas con obras concretas. Hoy celebramos con ellas la posibilidad de acceder a su vivienda”, dijo antes de iniciar la recorrida por las unidades recién entregadas. Con el nuevo número sobre la mesa, una corrección pública a la proyección del IPV y un plan que ya empezó a tomar forma, el capítulo habitacional de 2026 promete instalarse en la agenda provincial con fuerza propia.