Orrego se reúne con Santilli con la agenda económica como objetivo

El gobernador Marcelo Orrego confirmó que en los próximos días mantendrá una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, un encuentro que —según adelantó— será decisivo para delinear la agenda económica que San Juan impulsará en los próximos años. El mandatario provincial sostuvo que la gestión nacional inició una etapa en la que busca fortalecer el crecimiento económico y que, para ello, será clave el rol de las provincias con sus propias matrices productivas.

Orrego explicó que el diálogo con Santilli se centrará en la necesidad de construir consensos entre Nación y los gobernadores, con el objetivo de ordenar prioridades y acelerar la llegada de inversiones. “Con Diego Santilli esta semana nos volvemos a juntar. Será súper interesante para pulir temas importantes: él tiene que buscar consenso con gobernadores”, aseguró el mandatario, al señalar que San Juan pretende ocupar un lugar relevante en esa mesa de definiciones.

El gobernador remarcó que el actual contexto nacional abre una ventana de oportunidad para consolidar sectores estratégicos donde la provincia tiene ventajas comparativas. Entre ellos, la minería y las energías renovables aparecen como los principales motores del crecimiento. “Se busca que la economía crezca en Argentina y la matriz productiva, que la conocemos, incluye minería y energías renovables, entre ellas la solar, de interés para San Juan”, destacó.

En este sentido, la cita con Santilli no será un encuentro protocolar, sino una instancia para avanzar en compromisos concretos, especialmente en lo referido a obras de infraestructura, marcos regulatorios y condiciones para atraer nuevos capitales. Orrego planteará la necesidad de sostener reglas claras que permitan a las empresas proyectar inversiones a largo plazo, un reclamo constante desde los sectores productivos locales.

La provincia, que en los últimos años consolidó su perfil minero y se posicionó como uno de los polos de energía solar más importantes del país, busca ahora dar un salto de escala. Para ello, el rol del Ministerio del Interior será determinante, ya que es la cartera encargada de articular las decisiones políticas y técnicas que afectan directamente a las economías regionales.

Mientras se prepara para la reunión, Orrego insiste en que San Juan no pretende quedar al margen de los grandes debates nacionales: quiere participar, proponer y asegurarse un lugar central en el diseño del modelo económico que la Nación promete impulsar. La cita con Santilli será, así, un paso clave para instalar los temas que la provincia considera impostergables de cara al nuevo ciclo político.