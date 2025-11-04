Una nueva historia de amor parece haber comenzado en la vida de Pachu Peña. La noticia de su presunto romance con Paula Paparella fue revelada por Pochi de Gossipeame en el programa Puro Show, sorprendiendo a muchos, ya que el humorista recientemente confirmó su separación de su anterior pareja en diálogo con Revista PRONTO.

Según los detalles que trascendieron, la relación se habría iniciado muy poco después de que Pachu se separara, manteniendo el vínculo en secreto durante un tiempo. La especialista en espectáculos detalló que Pachu y Paula habrían comenzado a salir hace alrededor de tres meses, aunque recién en las últimas dos semanas se habrían animado a mostrarse en público.

Pochi destacó que la relación "va muy bien" y que ambos están "mega enamorados". El entorno de ambos protagonistas estaría al tanto de la relación, la cual avanzaría con solidez.

Paula Paparella es la mujer que habría conquistado al humorista, quien a sus 63 años atraviesa una nueva etapa personal. Paula es hija de un reconocido peluquero del ambiente. A pesar de ser familiar de una figura mediática, ella mantiene un perfil más bajo y alejado de los medios.

Según la información brindada, Paula se encuentra soltera, no tiene hijos y comparte momentos de intimidad y complicidad fuera del ojo público con el humorista.