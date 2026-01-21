Una intensa búsqueda de casi dos días terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de Julio Cruz, de 55 años, quien falleció tras ser arrastrado por la corriente del río Salí en la provincia de Tucumán, donde se había lanzado para intentar rescatar a sus dos hijos que habían quedado atrapados en un islote por la crecida de las aguas provocada por fuertes lluvias.

El trágico hecho ocurrió el domingo pasado en la zona cercana a la ruta provincial 321, en jurisdicción de Bella Vista. Las lluvias intensas elevaron repentinamente el nivel del río, dejando a los adolescentes, de 14 y 17 años, aislados en un banco de arena separado de la orilla. Al advertir la situación, Cruz se arrojó al agua para socorrerlos, pero fue superado por la fuerza de la corriente.

Personal de la Policía Lacustre y equipos de emergencia lograron rescatar con vida a los dos hijos tras varias maniobras con embarcaciones, canobotes y kayaks en condiciones adversas. Sin embargo, el padre no pudo ser hallado inmediatamente y comenzó un operativo de búsqueda que se extendió por casi 48 horas. Finalmente, su cuerpo fue encontrado a varios kilómetros aguas abajo del lugar original, en jurisdicción de Bella Vista, según fuentes policiales y judiciales.

El episodio ocurrió en medio de un fuerte temporal que afectó a varios sectores de Tucumán, con crecientes súbitas de ríos y arroyos que han generado situaciones de riesgo para quienes se acercan a las márgenes o ingresan al agua. Las autoridades de seguridad y emergencias locales recordaron la importancia de extremar precauciones ante crecidas fluviales y evitar ingresar a los cauces ante pronósticos de lluvias intensas para prevenir tragedias similares.