La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con su calendario de pagos correspondiente al mes de septiembre. A partir del lunes 22, comenzará el cobro para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.

Este pago se da tras haber finalizado la etapa destinada a quienes reciben el haber mínimo. En septiembre, los beneficiarios registrados en Anses, incluidos jubilados y pensionados, tuvieron un aumento del 1,9%, acorde a la inflación reportada en junio por el Indec.

Este incremento responde a lo establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria, que determina actualizaciones mensuales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un desfase de dos meses.

Anses recuerda a los beneficiarios que no deberán presentarse en las oficinas para cobrar, ya que los depósitos se realizan directamente en las cuentas bancarias declaradas.

El cronograma de pagos para quienes cobran más que el haber mínimo se organiza según la terminación del DNI, iniciándose el lunes 22 de septiembre. Es fundamental que cada beneficiario consulte su fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales de Anses, como la página web www.anses.gob.ar, la aplicación Mi Anses o comunicándose al teléfono 130.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre.

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre.

ANSES cierra septiembre acreditando los pagos pendientes para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, completando así el calendario del mes.